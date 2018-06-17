敦睦艦隊返國 龐大軍艦通過運河畫面曝光！

巴拿馬運河閘門已經開啟，磐石軍艦在領港及纜工的配合下，從大西洋端準備駛入第一道加通（Gatun）水閘閘道；照片上方白色建築物左側，清晰可見稍早駛入閘道的昆明軍艦桅桿，顯示已經成功爬上巴拿馬運河「2層階梯」，準備通過水閘。（圖：軍聞社提供）。

2018-06-17 14:05

〔記者羅添斌／台北報導〕「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」3艘任務艦，已在6月14日返國，航程期間的相關畫面也陸續曝光，其中，偌大的油彈補給艦小心翼翼通過巴拿馬運河的過程，今天也由軍媒披露出來。

今年的敦睦遠航訓練支隊，共計航行105天，航程達到2萬3千餘浬，而根據軍聞社報導指出，包括1艘油彈補給艦，2艘飛彈巡防艦組成的敦睦遠航訓練支隊，為有效節約航行時間與節省油料耗損，並配合敦訪航線規劃，今年是兩度通過巴拿馬運河，往返太平洋及大西洋，順利在預劃時間造訪我國中美洲各友邦國家，圓滿達成敦睦邦誼重任。

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋兩端，依據軍聞社今天報導，要進入運河並不容易，磐石、昆明及班超3艘任務艦在進入階梯式的運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦實施文件審查及病蟲檢疫工作，包括艦體結構圖、各油（水）櫃容量與配置圖、艦體各層甲板剖面圖、損害管制說明書、艦船汙（廢）水、艙底船系統說明書，以及檢疫人員登艦實施檢疫及衛生檢查（含噴灑藥劑），實地確認乾貨庫、垃圾間及廚房、飯廳等地點是否有老鼠、蟑螂等腳印或排洩物，如不能順利通過檢疫，則必須重新清潔整理船艙各部位等待複檢，直至檢疫核可後才可通行。

查驗工作結束後，支隊各艦按領港指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，並分別通過觀花水閘（Miiraflores）、彼卓米格爾水閘（Pedro Miguel）、加通水閘（Gatun）及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時。

軍聞社報導表示，因為運河河道狹窄，艦上各部位官兵在過程中必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

「通過巴拿馬運河，我們最需要的就是累積經驗。」班超軍艦艦長黃上校對軍聞社表示，今年該艦是第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河訪問中美洲友邦國家，所以在進入運河前，特別召集艦上幹部對所有的導標進行研討，一定要安全、順利地完成任務，並做好紀錄的工作，將這難得地經驗仔細傳承。

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20180617-海軍敦睦遠航班超軍艦過巴拿馬運河