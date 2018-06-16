力推「獨立公投，正名入聯」 喜樂島聯盟6千召集人大會師

喜樂島聯盟舉行首次召集人大會師，總召集人郭倍宏（右三）提出聯盟訴求為「獨立公投，正名入聯」。（記者張菁雅攝）

2018-06-16 18:22

〔記者張菁雅／台中報導〕4月7日於高雄成立的喜樂島聯盟，今天到台中舉行首次召集人大會，來自全國6000位召集人同台力挺「獨立公投，正名入聯」的訴求。不僅前副總統呂秀蓮親自到場，前總統陳水扁也以錄影方式呼籲大家走出台灣的國家路，讓台灣成為新的獨立國家。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏說，喜樂島聯盟成立的目標就是「獨立公投，正名入聯」，計劃在明年4月6日，即鄭南榕自焚30週年紀念日的前一天舉行獨立公投，希望公投結果呈現台灣人民要當家做主，建立正常化的國家，國家名稱叫「台灣」，並希望在全世界公投的潮流下，能爭取國際認同台灣，以台灣的國名加入聯合國。而第一階段將在8月31日要求民進黨政府修正公投法，將台灣人民決定台灣前途的權利還給人民。

陳水扁在影片中說，北韓與美國日前達成破冰和解，北韓是小國，卻可與美國領黨人進行歷史性的會面，因為北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，所以台灣一定要成為新的獨立國家、成為聯合國會員國。因此，他絕對會全心推動喜樂島聯盟的訴求，但顯然8月底要完成公投法修法補正，是困難重重，明年4月舉行公投，更加難如登天，這條台灣的國家路一定要自己走出來，政府不做，我們從後面推、從前面拖，一定要成功。

呂秀蓮則說，2000年政黨輪替時，她喊出「台灣GoGoGo」，經過18年，台灣是進步或退步？人民是歡喜或感到失望？這是民進黨二次執政後，必須關切的問題，如果不反省，人民一定會行使主權，行使主權最直接、最神聖的方式就是公民投票。

呂秀蓮也說，上週全世界都在看新加坡讓川金會順利完成，新加坡立國條件比不上台灣，因其中立的主張，讓全世界有爭執的國家都到新加坡完成和平願望，台灣一定要獨立、正常化，因為朝鮮的問題解決了，世界焦點與壓力將放在台灣獨立，而現在台灣能把握的時間已經不多，希望立委們共同促成公投法修法。