怪怪的...網友封另類章魚哥 姚文智預測：丁、柯選不上

2018-06-15 17:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2018世界足球盃開踢，民進黨台北市長參選人姚文智昨日在臉書貼文，「我從小就是喜歡巴西，巴西隊加油！」因網友封姚是另類章魚哥，姚文智今日出席故宮「鄭問故宮大展開幕典禮」受訪時，在場媒體提及另類章魚哥一事，記者問按照網友的意思，指你都不會預測中，姚文智說，如果預測這麼準的話，「那我就預測丁守中、柯文哲不會選上市長」。

轉念一想覺得不對勁，姚文智補說，「大家如果要這樣玩耍的話，那我...我這樣預測他們（指丁、柯）也不對啊！」不過姚文智強調，參選市長是嚴肅的事情，與章魚哥沒有關係。

姚文智獲民進黨提名後，舉行記者會時特別打上綠色條紋領帶，以籃球做比喻說，打這條領帶是希望NBA波士頓塞爾提克隊可以得第一，「就像我一樣。」尷尬的是，殊不知在記者會前，塞爾提克就已遭淘汰。連連成為反指標，讓姚被虧是另類章魚哥。

姚文智今日下午出席故宮展覽典禮時，他表示從小就支持巴西隊，他喜歡巴西隊、森巴舞，浪漫有一點慵懶卻充滿創意的球風，所以他壓巴西隊冠軍，最後姚還說，「經常變換不同隊型的巴西隊，永遠是我的最愛」，字字句句透露對巴西隊的喜愛。

媒體詢問巴西球迷聽到你支持巴西隊，一片哀嚎，對此姚文智說，他只是對巴西隊加油，應該要感到高興才是，但他表示希望有一天是為台灣隊加油，台灣隊有朝一日能打進世界盃足球賽。