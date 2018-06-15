秘書長親征！洪耀福出任競選總幹事 姚文智這麼說…

民進黨祕書長洪耀福（左一）將出任姚文智（右一）競選總幹事，姚文智今天受訪時說他感謝洪耀福答應，「我想中央黨部祕書長親征，各方面的協調已經不成問題」。（資料照）

2018-06-15 16:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕故宮博物院今天下午舉行「鄭問故宮大展開幕典禮」，總統蔡英文、民進黨台北市長參選人姚文智均出席，這也是姚文智被民進黨提名為市長參選人後，首次與蔡英文同台。姚文智受訪時提到，他很感謝民進黨祕書長洪耀福，經過幾天的協調，洪耀福已經答應要擔任競選總幹事，「我想中央黨部祕書長親征，各方面的協調已經不成問題」。

媒體追問希望總統如何幫忙打選戰？姚文智說，洪耀福願意擔任他的總幹事，是全黨的協助，總統應該會在政策、各方面來協助，台北市與執政的民進黨政府有更多合作，包括北市公共建設、捷運發展、大規模都更等，都需要中央政策協助例如貸款融資。

姚文智還說，未來推動縣市合作，比如淡水河藍色公路的發展，都是需要更多合作。

不過，姚文智話鋒一轉，反酸說，「過去這幾年，柯市長比較特立獨行，跟基隆合作、中央合作是比較缺少的」，未來希望能補足，他期待蔡總統與整個執政團隊的協助。