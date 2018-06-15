撈過界被立委批評 軍方：明年起不再自辦退伍前職訓

2018-06-15 12:44

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部每年為屆退的校級軍官開辦職訓班，曾遭立委批評為「將退輔會的業務拿來國防部辦」，有浪費國防資源之嫌，軍方官員今天指出，國防部日前邀集退輔會人員共同協商後決定，國防部自明年度起，將不再編列為校級軍官辦職訓班的相關預算經費，有關職訓班次由退輔會統籌規劃。

蔡政府希望軍人年改草案能在立法院臨時會中通過，國防部與退輔會之間，對於輔導退伍軍官就業職訓的相關措施，也進行討論及調整。

官員今天表示，為使國軍具管理經驗的中、高階幹部屆退前獲得相關管理證照，於退伍後增加民間職場競爭優勢，國防部針對服現役滿15年的校級軍官，每年編列算600萬元，委託民間訓練機構，辦理退前管理職訓3個班次，聘請專業講師及傑出的企業主管，施以4個月的工商業管理領域專業訓練課程，結訓後輔導輔介到民間企業界就業，近3年總計納訓校級軍官467人。

官員指出，朝野立委認為，國防部預算規模有限，各項經費應有效運用在基層官兵上，校級軍官退伍的相關職業訓練，理應回歸到退輔會，非屬國防部業務，國防不應將預算用在這個上面。

官員說，國防部在日前已邀請退輔會就學就業處共同協商後決定，有關職訓班次由退輔會統籌體規劃，國防部自108年度起，不再編列開辦職訓班次預算。