藍營議員「跨區」到場關心 侯友宜宿舍爭議會勘取消

2018-06-15 12:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴土地，租借給文化大學作為「大群館」宿舍爭議延燒。為釐清宿舍使用是否違反北市土地使用分區規定，台北市都市發展局、建管處在民進黨北市議員王威中陪同下，今早前往宿舍現地辦理會勘，巧的是身為中山大同區的國民黨北市議員陳炳甫也現身位在士林區的文大宿舍，陳強調會勘應以公安與學生權益為重，絕對不會做任何施壓動作。

宿舍土地登記在侯友宜妻子名下，其建物所屬於又昱公司律師陳佳瑤也在場，質疑北市府在此時辦會勘是選舉操弄；文化大學學務長方元沂也出面表示，因學生正值期末考，認為會勘打擾到考試準備，不方便開放進去會勘。最後，建管處官員與學務長溝通後，確定取消今日會勘，待期末考結束、2週後擇日再會勘。

王威中日前召開記者會踢爆，指出侯友宜該筆土地被申請了99個門牌、101間獨立套房，以每年超過2100萬元價格租給文化大學，每年以平均5％幅度調漲，學生即使住滿仍不足以支付給侯家的租金，短差500多萬則由教育部的補助款支應，被質疑根本在坑殺學校的教育補助。

侯友宜12日接受廣播節目專訪時說，土地是「娘家財產、婚前就取得」，違法使用的情形自己也不知情，應由文化大學說明。王威中當晚拿出地籍資料打臉，指大群館土地是在侯友宜婚後，侯家才陸續購入、合併，且侯在將整棟大樓租給文大之前，就已將房間做為2人合宿的宿舍對外出租，違法使用行為還早於文大。

連日來，侯友宜家族宿舍爭議不斷，市長柯文哲下令都發局展開調查。為此，王威中今早召開會勘記者會，都發局、建管處及消防局官員到場會勘。建管處總工程司陳建華表示，大群館宿舍在101年底被發現未作公安申報，當時開罰6萬元，爾後文化進行改善便沒問題，今日會勘是宿舍被質疑使用目的有違反土管規定的疑慮，因此到場就隔間、消防安全等問題進行勘查。

不過，話一說完，文大學務長方元沂則出面聲稱，學校願尊重法定規範，但目前正值學生期末考，學生代表認為此時不方便入內會勘，陳炳甫與又昱公司律師、人員也在場關心，建管處與都發局官員頓時呆站在現場，不敢進入宿舍會勘。

最後，建管處官員與文大代表協調數分鐘之後，陳建華面對媒體表示，今日會勘確實太臨時，加上文大的目的事業主管機關教育部未派人到場，經與學校溝通後，決定等期末考結束後擇日再來。