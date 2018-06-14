王炳忠涉共諜案遭起訴 他卻希望檢方是錯的...

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人，涉嫌接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，遭到台北地檢署啟起訴。（資料照）

2018-06-14 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人，涉嫌接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，遭到台北地檢署起訴。不當黨產會委員楊偉中說，王炳忠被起訴不意外，但原因有點驚訝，真希望檢方是錯的。

楊偉中13日在臉書上表示，王炳忠主要被起訴有2點，一是先前已曝光的國台辦政黨局，二是中央軍事委員會政治工作部對外聯絡局的上海聯絡局。楊偉中說，中共所謂的「聯絡工作」就是情報、策反工作，「進行瓦解敵軍、團結友軍的工作。開展對台工作。調查研究外軍、敵軍和境內外民族分裂勢力情況。指導部隊進行心理戰研究和訓練。」

他說明，中共建政前，「聯絡部」叫「對敵工作部」，1950年被槍決的參謀次長吳石，就和華東（上海）敵工部有密切關係，所以他在北京無名英雄紀念廣場的雕像就是已改現名的總政聯絡部所建。

楊偉中認為，如果王炳忠真的與聯絡局有組織關係，就說明中共的軍情工作實在是識人不明，且太急著想打入台灣軍情系統，革命時代的共產黨人是無神論者，中國國家主席習近平執政下的共黨間諜卻是求神問卜爭奪領導權的傢伙。楊偉中說，「吳石將軍無論如何是鐵錚錚漢子，慷慨赴義，現在的這些，一被傳喚作證，就哭哭啼啼。我真的希望檢方是錯的。」