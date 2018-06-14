王炳忠被控收錢以書當代號 段宜康諷：書中自有黃金屋？

中生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織，新黨青年軍王炳忠等人昨被依違反國家安全法起訴。北檢指出，王炳忠等人以「書」代稱各種幣別，並以「本」作金額單位。民進黨立委段宜康的臉書粉專也對此發表看法。（資料照）

2018-06-14 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕中生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織，新黨青年軍王炳忠等人昨被依違反國家安全法起訴。北檢表示，王炳忠等人以「書」代稱幣別、以「本」作金額單位。對此，民進黨立委段宜康直言，「真是書中自有黃金屋」。

臉書紀錄顯示，臉書粉專「段宜康」在昨天下午1時40分左右，撰文指出，「哈哈哈哈！怪不得先前都說這些外幣是『版稅』。美國書、日本書，怎麼每一『本』都這樣貴呀？真是書中自有黃金屋」。

北檢昨指出，王炳忠自105年起，「開始收取中國國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室所提供的資金，用以在台發展組織」，王炳忠等人還把各種幣別用「書」代稱，例如「美國書」（美金）、「香港書」（港幣）以及「大陸書」（人民幣）等，並以「本」當作金額單位，「1本代表百元現鈔100張，即1萬元之意」。

本報曾報導，去年有媒體指稱王炳忠住家被搜出「人民幣、簡體字帳冊」，王炳忠當時強調，那是他在中國出版書籍的版稅、稿費收入，也澄清並無「大陸黨政軍金錢支持」。