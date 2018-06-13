多次求「王爺」指引迷津... 王炳忠請示紙條成投共鐵證

新黨發言人王炳忠痛批北檢以拼湊拼圖的方式羅織罪名。（記者鄭鴻達攝）

2018-06-13 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，日前以被告身分約談新黨青年軍王炳忠等成員後，包括王炳忠等多名新黨青年軍，均被依違反國安法起訴，而其投共鐵證，竟是請示「王爺」的紙條。

北檢今公布長達34頁的新聞稿，字數將近2萬字，內容詳述王炳忠等人涉被中國吸收，在台發展組織的涉案事證，起訴書中指出，王進步、王炳忠父子在新北市板橋區設立「南鯤鯓代天府板橋玉旨代天堂」供奉神明「王爺」，並多次請「王爺」開示「國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？」等疑慮。

根據檢調所查扣的請示「王爺」紙條，內容具體記載「因弟子有感台灣前途命運，與大陸唐山息息相關，故立志推動台灣與唐山走向和平統一，以此作為弟子事業前程的目標。目前弟子主要運用唐山政府的支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊。」

王炳忠還向「王爺」問：「弟子日前在廈門，和上海趙○見面談到成立公司構想，趙○先是覺得完全登記許○會名字最好，後又覺得有弟子名字，也能用來作為弟子有一定營利收入或金錢流動的正當理由。請問王爺怎麼看？日後此公司成立，是否可作為上海趙○方面資助學會運作的金流管道？」

而王炳忠與侯漢廷在意見上的分歧，王炳忠也求助「王爺」說：「侯漢廷想要自己單飛做媒體人，還向他要求補助他自己成立網站......趙○建議弟子，不用硬要把侯抓在身邊做部屬，也不用與侯爭媒體人氣......侯最後宣傳的成果還是可以為弟子收割。」

王氏父子請示紙條還有「1、請示：國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？2、趙○的策略是否可行？3、如何處理侯的關係？」等語，檢調認為，以上開向代天堂「王爺」請示之內容，足以證明其收取中共「國臺辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」資金，欲在台發展組織之規劃。