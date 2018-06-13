當「棄丁保柯」啟動時 吳祥輝： 姚文智就準備買鞭炮

2018-06-13 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選戰三強鼎立的態勢底定，作家吳祥輝在臉書PO文預測，一旦「棄丁保柯」效應具有紮實的基礎並啟動，就是民進黨台北市長候選人姚文智「準備買鞭炮的時候」。

吳祥輝表示，只要綠營支持者完全回歸，民進黨台北市選戰至少55萬票起跳，而台北市長柯文哲在和民進黨共同「反國民黨」的基本面，大約僅25萬票左右；如果藍營全回歸，國民黨最高約可得到65萬票。

但當國民黨候選人丁守中若拿到65萬票，這票數不就足以當選台北市長？吳祥輝則強調「當然不是」，因為在綠色回歸的前提下，「三腳堵」的本質就是綠藍藍三人組，「柯文哲的25萬基本面向國民黨侵蝕，只要搶到10萬藍票，姚文智就可以放鞭炮；搶到5萬票，姚文智大概也可以先買好鞭炮」。

至於柯文哲要如何搶到國民黨的票？吳祥輝分析，柯丁2人一個是「兩岸一家親」，另一個「兩岸一家人」，因此選票會互相流動且流向強者。而丁守中是國民黨史上最弱的台北市長候選人，柯文哲被認為超極強大，因此「棄丁保柯」的效應具有紮實的基礎。

吳祥輝認為，就算「棄丁保柯」啟動，柯文哲也無法當選，原因是柯根本搶不到藍營30萬票，而柯的基本盤25萬票也可能流失到姚文智身上，所以即使「棄丁保柯」效應很強大，柯文哲也不可能當選！