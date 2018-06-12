時代力量下戰帖 侯友宜：等黃國昌參選再討論

時代力量多位新北市議員參選人今天遞送邀請函給國民黨新北市長參選人侯友宜，邀請侯公開討論居住正義。（時代力量提供）

2018-06-12 15:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對居住正義議題，時代力量黨主席黃國昌公開邀請新北市長參選人侯友宜及蘇貞昌進行討論。侯友宜今天接受電台專訪前，多位時代力量市議員參選人遞送邀請函。侯友宜回應，等黃國昌宣布參選新北市長時，再來好好討論。

侯友宜說，看起來應該是黃國昌要出來選新北市長，等黃國昌正式登記為新北市長參選人，「我們可以好好討論」。

侯友宜在專訪時談到，年輕人要出來參選，願意談一些議題，他覺得很敬佩，也會給年輕人鼓鼓掌，這一次他的競選團隊招攬許多年輕的夥伴，都在25至28歲。

關於侯友宜日前提到「不要老是被居住正義的民粹綁架」的言論，侯友宜解釋說：「他們都是在用一句話，抓他們要的。」意指外界斷章取義。

侯友宜強調，居住安全與居住正義一定是並行的，但是對於危險、老舊及海砂屋等，或者是都市更新過程中遇到少數抗爭的人，應該去了解裡面到底有沒有個人的思考，抗衡已經造成安全疑慮的房屋，導致這些危險房屋無法重新建築。

侯友宜說，遇到上述情況時，政府要拿出思考與想法，總不能把它擺爛，必須要扛著。要是有人假借民粹的思維，用實施正義的名稱，來去抗衡政府對老舊危險房屋對於安全結構的改善，這樣就不對了。