現身川金會 璩美鳳籲川普別拿台灣當炮灰

璩美鳳現身北韓領導人金正恩下榻的新加坡瑞吉酒店外。（圖由璩美鳳提供）

2018-06-12 15:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕無黨籍高雄市長擬參選人璩美鳳昨天（11日）現身北韓領導人金正恩下榻的新加坡瑞吉酒店外，表達 「川普應為兩岸和平，而開啟和平對話」等訴求，她今天下午發布新聞稿指出，川普讓北韓、南韓走向和平，卻讓台灣走向了戰爭的邊緣，因此在新加坡表達訴求，提醒川普不要為了與中國爭高下，而拿台灣來當炮灰。

璩美鳳認為，美國表示美軍的海軍陸戰隊如要駐軍AIT，軍艦將停靠高雄，因此高雄是台灣安全的前哨站，兩岸關係及平和的交流對談，對高雄整體影響極大。

璩美鳳表示，美國AIT今年夏天從大安區搬遷到內湖新址，AIT台北辦事處長楊甦棣向媒體透露，美方將派遣陸戰隊駐守負責安全維護，並希望能打造一個「陸戰隊之家」，這是美國派駐台人員應得的待遇，不管未來是否駐軍或特勤便衣，此消息不免讓人質疑美國是為了保護台灣？還是為了要賣武器給台灣？

璩美鳳強調，這樣也會引發中國的火氣，讓兩岸的關係更緊張，楊的關點也隨即引發美國人民「對台關係」的討論，這樣的舉動將會再一次觸動兩岸最敏感的對立及經濟動盪。

璩美鳳說，近日媒體報導，台灣當局考慮以人道救援的名義，將太平島一部分租借給美軍使用。中國軍事網站就此事發表文章評論稱，民進黨當局多次傳出要將太平島租借給美軍，就是想放出誘餌，讓美國在南海上插手中國事務，此舉恐直接只會引火焚身。

璩美鳳表示，身為中華民國國民的一份子，理應看清事實，更該勇敢站出來喊話，兩岸和平帶來經濟發展，高雄就能有好的發展，但美國讓台灣走向戰爭，為了高雄的未來，必須提醒川普，更應為兩岸和平對話而努力。