與蘇貞昌關係生變？侯友宜：未把蘇當政敵

2018-06-12 13:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天接受電台專訪，被問到與對手蘇貞昌的關係是否生變？侯友宜表示，他尊重老縣長，從來沒把蘇貞昌當作政敵，政治上大家都是朋友，只是立場不同。

侯友宜表示，民國95年他擔任警政署長時，蘇貞昌當行政院長，喊出「3個月治安拚不好就下台」的口號，展現魄力，當時他提出各項預防犯罪的策略，如何保障人權、銀行櫃檯加高、鎖定汽機車犯罪工具等，讓暴力犯罪下降，破案率提升，很多重大綁架案幾乎快絕跡，當年以天羅地網的概念佈設監視系統，打造科技防衛城市，期間蘇貞昌給予很多關心，3個月改善治安的表現亮麗，他強調，「人都是講一個情分」。

主持人黃光芹詢問，是否常拿蘇貞昌年紀大、禿頭、須戴老花眼鏡等議題來作文章？

侯友宜說：「這真是天大的誤會！」以禿頭這件事情而言，是記者問「兩個禿頭喜歡誰？」他只是笑笑地說：「以韓國瑜講了為準」。

侯友宜表示，自己不會主動去講這些事情，他尊重老縣長，蘇貞昌以前是他的同事，當過他的長官，彼此因為曾經共同努力一件事情，所以他非常尊敬長官。

主持人追問，有把蘇貞昌當成政敵嗎？侯友宜連忙澄清，「沒有政敵啦！這也不是戰場。」他說，為台灣做事情不是戰場，他從來也沒有把政治當敵人，政治上遇到的都是朋友，只是立場不同。他說，人一定要心存寬厚，偶爾被吃個豆腐也是應該的，人家也不是壞意，「我們笑笑就好」。