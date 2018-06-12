AIT新館啟用 總統：再次堅定台美實踐共同目標信念

美國在台協會內湖新館12日落成，美國在台協會主席莫健（左起）、助理國務卿瑪麗.羅伊斯 、蔡英文總統、國務院海外建築業務局大使默色與美國在台協會處長梅健華等人共同揭幕。（記者張嘉明攝）

2018-06-12 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在臺協會（AIT）今天上午舉行內湖新館落成典禮，巨幅美國國旗升起搖曳，美國國徽高掛新館大門。AIT主席莫健說，有信心將美台夥伴關係「推升到新高度」；特別貴賓、美國國務院教育文化助理國務卿瑪麗‧羅伊斯長期友台，為此盛事台灣列為上任後出訪的首站，強調台灣是美國重要的貿易與文化夥伴。台灣總統蔡英文也說，台美關係前程似錦，新館啟用之際再次堅定台美實踐共同目標的信念。

AIT新館落成，今天上午舉行內湖新館落成典禮，巨幅美國國旗在新館庭園中升起搖曳。台美多名政要出席典禮，除AIT主席莫健、總統蔡英文與特別貴賓美國國務院教文助卿瑪麗‧羅伊斯外，美方還有國務院海外建築業務局代理局長威廉‧默色與AIT處長梅健華等人出席。台灣方面則有行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、衛福部長陳時中、內政部長葉俊榮、台灣日本關係協會會長邱義仁、北美事務協調會主委林良蓉、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫與國民黨中央委員連勝文等人出席，場面浩大。

莫健致詞時說，新館在馬總統任內啟動興建、在另一政黨的蔡總統任內完成，顯示全台上下支持緊密的美台關係。而美國對台灣具有同樣的擁護之情，不論政黨、行政部門或立法部門以及美國社會全體都是如此。莫健說，他很幸運能在居住台灣期間見證台灣的各項轉變，看見台灣總統直選、人們決意追求民主，他深受感動。莫健也重申美國對台灣堅定不變的承諾，將持續推動緊密關係，並支持台灣維持自我防衛及對國際社會作出正面貢獻的能力，「我有信心將這段夥伴關係推升到新的高度」。

總統蔡英文則強調美國在台灣的歷史足跡，並說新館經歷時間焠鍊終於落成，啟用這棟建築，是台美夥伴關係的重要里程碑，也堅定彼此實踐共同目標、捍衛共同利益的信念。總統說，台美關係前程似錦，宏圖願景有待眾人著手實現，能譜寫出「更好、更令人振奮的新章節」。蔡總統也引用第一任AIT處長葛樂士時常說的話「精誠所至、金石為開」，強調秉持正確態度解決問題的精神，台美將秉持如此精神，以尊嚴、誠懇和尊重態度對待彼此，共同成就偉業。

助卿羅伊斯則說，她相當重視美台友誼，因此為了這個盛事將台灣作為她上任助卿後出訪的第一站。羅伊斯說，新館不只是鋼筋水泥建築物，更象徵21世紀美台關係的穩固與活力。她提到美國因為相信對民主的承諾，安然度過許多試煉，她也看到台灣過去數十年來懷抱相同的決心和勇氣，對建立起重視民主深刻信念，面對逆境、打造輝煌城市、發展先進經濟，也發展出活躍公民社會與蓬勃的多黨民主政治，這樣共享的信念和價值，為美台塑造跨海的堅實合作基礎。

羅伊斯強調，台灣是美國重要的貿易夥伴，美國頂尖科技都用來自台灣的微處理器，台灣大廚更善用美國農產品烹調料理，說到這裡還活潑地比出「YA」的手勢，熱情發言獲得全場掌聲。她也提到美國亦大力支持與台灣進行各種專業文化交流課程與活動，包括透過青年交流和婦女賦權等促進跨文化交流、培育下一代領袖。羅伊斯說，AIT新家是美台關係穩固象徵，讓美台繼續創造更了不起的合作。

默色致詞時介紹新館的建築設計、安全需求、創新及永續。AIT處長梅健華將離任，則在致詞中說到，台灣的最好朋友莫過於美國。而為了見證美台友誼，彰顯美國對台承諾，證實我們將持續在台深耕，這棟建築就是美國與台灣同在的具體象徵。

眾人隨後替AIT新館揭幕，美國國徽高掛在新館大門之上，據悉該金屬大徽章是從美國運送而來。眾人並一同埋藏「時空膠囊」，蔡總統與莫健放入新館合照與《看見台灣》書籍；馬英九放入書法作品；行政院長賴清德放入美眾議院外交事務委員會主席羅伊斯贈送的《台灣旅行法》文件照片；外交部長吳釗燮放入外交部製回顧台美關係冊子；羅伊斯放入《公民外交競賽》相冊；莫健放入2018年美國及台灣的套幣；梅健華放入AIT全體員工合照以及臉書粉絲的建議，默色放入國務院海外建築業務局鑄幣。