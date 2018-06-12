一開臨時會就休息協商 時力轟「立院不是藍綠兩黨的」

2018-06-12 11:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對臨時會議程協商，時代力量立委徐永明表示，最近會期有很多議程協商都是兩大黨在密室裡進行，是很荒謬的狀況，「好像開會時間是兩大黨在決定」；徐永明並向兩大黨喊話，強調立法院不是兩大黨的，應從整體角度出發，而不是被兩大黨把持。

時代力量黨團今召開「反對院會停一週，有共識議案先行」，針對即將進行的軍人年改協商，時代力量立委林昶佐表示，時代力量的基本原則一直以來都是保障基層、限制高官額度。在最高所得替代率的部分，相對於行政院版的90%，時代力量提出的版本是80%。以80%計算，上將最高大約是上校的2倍、中校的2.5倍、勞工勞保的9.8倍，雖然是80%，不過還是給予退將相當優渥的退休保障，也足以展現對於退將的尊敬以及職業的特殊性。

此外，林昶佐表示，在第24條針對退將到中國參加具有政治機關或團體舉辦的慶典或活動，時代力量版本明訂未經國防部核准或退休未滿15年，參加政治團體或政府所舉辦的慶典或活動應剝奪退休俸，一方面是維護國家尊嚴，一方面也是保障國家安全。林昶佐說，退將到中國參加慶典或活動的行為，不分政黨乃至於輿論都是相當反彈的，所以應該無須等到院版的兩岸人民關係條例來討論，時代力量的修法版本應是很合理的，希望大家在後續的協商以及院會能夠支持。