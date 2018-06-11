違法查帳北農 他轟柯P「成了教唆洩密的馬英九」

梁文傑撰文指出，柯文哲大舉派員查北農帳，有教唆洩密的疑慮。（資料照）

2018-06-11 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產公司總經理吳音寧日前遭國民黨議員指控，使用公帑買洋酒做公關，而隔日柯文哲便大舉派員到北農查帳，對此，民進黨議員梁文傑於《放言科技傳媒》列出3點痛批柯文哲此舉「正突顯他亳無法律常識的一面」，更比喻其成了「教唆洩密的馬英九」。

據《放言科技傳媒》報導，梁文傑指出，柯文哲大舉派員查帳，且2次都是在董事長陳景峻和總經理吳音寧不知情的情況下，存有疑慮。他說明，北農的官股並未超過50%，在法律上仍屬民營公司，應依《公司法》運作，而北農的「業務推廣費」就是每一家公司都有的「交際費」，只要符合稅法的規定就可以報為營業費用。再者，台北市政府的股權雖佔北農22%，但也只屬於大股東，仍沒有資格派人查帳。

此外，梁文傑也說明，市府財政局副局長沈榮銘是北農的監察人，有查核公司業務和帳目的權利。但查核結果屬於北農的公司秘密，只能呈報給董事會，不能給柯文哲看，否則就有刑法317條「洩漏業務上知悉工商秘密罪」之虞。而他更舉例，假如有北農的民股董事要對沈榮銘提告，那沈榮銘就成了黃世銘，而柯文哲就成了教唆洩密的馬英九。