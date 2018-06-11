高育仁遭爆出賣國防 高思博：黃偉哲操作

2018-06-11 12:39

〔記者邱灝唐／台南報導〕新北市長朱立倫岳父、前台南縣長高育仁日前被質疑出賣台灣農業技術，基進黨台南市黨部今日再開記者會，抨擊高不僅出賣農業技術，5年前更曾以低價搶下國防部標案，卻惡意不履約，拿台灣的國防安全開玩笑。對此，高育仁則委由高思博辦公室回應，強調他於2009年辭去公司職務、2014年更把股權轉讓他人，何來參與主導之說；高思博陣營更把矛頭指向立委黃偉哲，質疑黃是基進黨背後黑手。

黃陣營：高應澄清事實 非模糊焦點

對此，黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，高思博陣營該做的應是澄清事實，而非轉移、模糊焦點；基進黨回應，完全跟黃沒關係，請高不要模糊焦點，正視過去曾做過的事情。

基進黨東區市議員參選人李宗霖、南區安平市議員參選人陳嘉伶指出，高家2013年透過威創科技，在缺少國防相關專業的情況下，惡意用65折的低價搶標國防部「劍二艦射防空系統3D雷達關鍵組件」工程，最後無法履約且嚴重影響國軍換裝進度。但威創無須被停權且繳納違約金，反而將無法交貨的責任歸咎於國防部並提告，最後雙方解約、達成和解。

陳嘉伶強調，國防部草率無條件同意解約令人非常不可置信，唯有國民黨以政治力粗暴的介入可以解釋，高育仁的兒子高思博是國民黨下一屆台南市長參選人，若是當選該如何保證市民與國家利益不被這些政商集團上下其手？國家公帑如何不會淪為禁臠與朋黨利益？李宗霖則說，這種政黨根本不該繼續存在於台灣政壇，期待在年底的選舉中，睿智的台南選民可以用手上的選票，將國民黨掃入歷史的垃圾堆中。