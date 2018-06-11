擔心高家班、泛綠分裂？ 媒體民調：南市黃偉哲完勝

黃偉哲日前曾說，高思博出馬，他除了擔心高育仁的財力，還有朱立倫的政經實力。（資料照）

2018-06-11 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕下屆台南市長選舉，國民黨由高思博出線，而民進黨早已提名黃偉哲。不過，被視為泛綠陣營的許忠信、及泛藍的陳子敬，均以無黨籍參選，加上無黨籍政治素人林義豐，讓選情白熱化。有媒體針對黃偉哲、高思博、許忠信及陳子敬等4人做民調，結果顯示，若是明天投票，黃偉哲以超過4成的支持度，完勝其他3人。

民進黨黃偉哲這次選舉面對夾擊。黃之前曾說，擔心高思博的實力和其父高育仁的財力，更擔心高的姊夫、新北市長朱立倫的政經實力。且這次又面對泛綠陣營的前台聯立委許忠信，許挾著前總統陳水扁力薦及獨派大老支持，恐讓綠營面臨裂痕。

《中國時報》報導，旺旺中時民調顯示，如明天是投票日，黃偉哲和高思博兩人對決，黃偉哲以51.4％支持度，大勝高思博的26.2％。

若是黃偉哲、高思博、許忠信3人參選，黃偉哲支持度有46.8％，高思博20.6％，許忠信9.1％。顯示即使綠營分裂，藍營仍未從中得利。

若國、民兩黨都陷分裂，黃偉哲仍有40.3％支持度，高思博17.3％居次，陳子敬6.5％，許忠信5.9％。

泛綠支持者中，支持黃偉哲的有57.9％，支持許忠信15.0％。泛藍中則有40.1％支持高思博，23.0％支持陳子敬。

報導提到，黃偉哲對該民調結果表示，選舉越到後面，藍綠民調數字會越拉近，勤跑基層，選民支持才是最直接的方式。高思博則說，據他內部民調顯示，黃偉哲受弊案影響，雙方差距不到1成，但會參考其他民調。許忠信未表示意見。陳子敬則說不夠的地方會繼續努力。

報導指出，該民調由旺旺中時所做，有效樣本1009人，正負誤差3.1個百分點以內。