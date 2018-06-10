2020東京奧運台灣正名 永山英樹：台灣政府要勇敢一點

2020東京奧運台灣正名公投領銜人紀政（前排左4）表示，依照她的經驗，用台灣名義參加奧運理所當然。（記者彭琬馨攝）

2018-06-10 17:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕2020東京奧運台灣正名公投領銜人紀政今表示，她參加過3次奧運比賽，3次參加時的隊名都叫「台灣」，因此她支持2020東京奧運以台灣名義參賽，「這是理所當然的事」；2020東奧台灣正名推進協議會幹事長永山英樹用華語向台灣政府喊話，強調國際上有許多國家會支持台灣是屬於台灣人民的國家，呼籲台灣政府要「勇敢一點」站出來。

由民間團體發起的「2020東京奧運台灣正名」連署活動，今邀請來自日本的2020東奧台灣正名推進協議會會長水島總與永山英樹出席記者會，將台灣蒐集的2萬993份連署書交由日本代表，在2020東京奧運前，會透過日本友人轉交日本國會議員，表明台灣人民想以「台灣」參賽的心聲。

水島總致詞時提到，日本很感謝台灣在311大地震時提供的援助，只有在困苦、孤獨時，仍能伸出援手的人，才是真正的朋友；而他認為，台灣對日本來說，就是這樣的朋友；水島總也表示，台灣跟日本是命運共同體，中華台北（Chinese Taipei）不是台灣真正的稱呼，盼能透過此正名運動，證明他們支持台灣。

永山英樹則以流利的中文表示，世界上只有一個China，它就是中華人民共和國，因此中華台北的Chinese、絕對不是中華民國、而是中華人民共和國，呼籲台灣政府與人民，應勇敢地站出來，替自己發聲。