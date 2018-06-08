議會總質詢結束了…柯文哲在臉書肯定吳音寧操守

2018-06-08 18:47

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧因業務費遭質疑圖利特定團體或政黨，導致連日在台北市議會總質詢，成為國民黨籍議員質詢焦點。直到總質詢昨天結束後，台北市長柯文哲今天晚間於臉書發表看法，強調「這個國家不應該是這個樣子」、「我認為外界的指控還是要有證據」，且內文還提到，吳音寧的個人操守值得肯定。

柯文哲臉書指出，這次議會總質詢，北農議題受到議員高度關注，也引起媒體的高度討論，從春節後休市菜價波動、送剩菜風波、到近期魚翅宴與洋酒，各種傳言、風波不斷。這個國家不應該是這個樣子。他認為外界的指控還是要有證據，因此他主張「公開透明、公司治理」，也會請代表北市府的董監事負起監督責任，讓事實說話，一切攤在陽光下供外界檢驗。

雖在總質詢期間，柯文哲並未明確表現出對吳音寧的支持，但柯文哲臉書內文卻表示，吳音寧雖然政治歷練仍需磨練，但她在個人操守、來自產地的經驗，對台灣農業發展的熱情值得肯定。「我從政治素人一路做到現在才算穩住陣腳。同樣期許她能穩住，在政治角力場上，發揮專業，在各種利益衝突中，維持產銷平衡。」

而在台北市政府近日，兩度派出北農監察人與市場處到北農查帳後。柯文哲也說，北市政府之於北農有兩個角色，董事會23席董事中，（台北市占有）其中的5席董事包含董事長（台北副市長陳景峻兼任），以及台北市政府市場處是它的管理機關，從官股董事的身份而言，外界對總經理的質疑，官股董監事該查就查清楚，有問題回歸董事會處理。且「到目前為止，尚未發現不法情事」，他們會繼續釐清相關爭議。

柯文哲接著肯定，從市場拍賣機制而言，在台灣本地農產品的優先性、價格的合理化及產銷上的平衡，北農目前整體表現還不錯，繼續努力，該怎麼做就怎麼做，北農是供應台北市市民新鮮蔬果與臺灣農業發展的平台，不該是藍綠對抗的舞台。