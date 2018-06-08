男被控行竊蒙冤自殺身亡 監院彈劾警察、檢察官

2018-06-08 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕男子陳建國於102年遭新北市板橋區一家全家便利商店指控偷遊戲光碟，警方移送檢方偵辦後被認定涉案起訴，後來陳男自覺蒙冤自殺身亡，監察委員高鳳仙、高涌誠最近調查本案後認定當時處理本案警員粘峻碩、檢察官詹騏瑋違失事證明確，提案彈劾兩人，監察院今日審查通過，並將粘峻碩、詹騏瑋分別移送公務員懲戒委員會與司法院。

監察院指出，原任新北市警察局板橋分局板橋派出所警員、現任沙崙派出所警員的粘峻碩，當年受理本案時，不僅沒有將陳建國不在場證明的供述記明筆錄，也未附卷移送檢方，而且所製作的翻拍照片6張還錯植時間，又未依法扣押贓物，未隨案移送全家便利商店失竊錄影畫面，以及未妥適保全超商及路口監視畫面並移送檢方。

至於原任新北地檢署候補檢察官，現任台北地檢署試署檢察官的詹騏瑋，在受理本案訊問時，多次建議陳建國與便利商店和解，又未將路口監視影像及翻拍照片提示供陳建國指認辯駁，忽視陳建國所提極具證據證明力的不在場證明，並以顯然無法證明陳建國為竊嫌的錄影畫面、照片等作為證物，草率將陳建國以犯竊盜罪嫌提起公訴，後來陳建國自覺蒙冤而自殺身亡。

監委調查後認定，粘峻碩、詹騏瑋等兩人違失事證明確，而且情節重大，因此針對兩人提案彈劾，經表決粘峻碩10票成立票全數通過，詹騏瑋部分成立票7票、不成立票3票，多數通過。