他最早說出「國庫通黨庫」 在歷史課本上被KMT消失

前台灣省主席吳國楨針砭國民黨「國庫通黨庫」問題，也曾登上美國時代雜誌封面人物，卻在台灣歷史課本上被消失、被封殺。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-06-07 20:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國史館今日邀請黨產會委員羅承宗，主講「新史料新視野：《蔣中正先生年譜長編》與戰後黨產研究」，揭露「國庫通黨庫」一詞，最早由已故的前台灣省主席吳國楨所說，但吳也因針砭國民黨「國庫通黨庫」問題，不曾在台灣的歷史課本上被提及，在課本上直接被消失。

羅承宗表示，在台灣的歷史課本上，絕對不會提及吳國楨這個人，吳國楨當年還曾登上美國時代雜誌封面人物，因為他向美方透露，你們捐贈的錢，被國民黨政府拿去建立警察國家，更指責國民黨諸多不當黨產問題。

羅承宗指出，吳國楨身為孫中山信徒、國民黨黨員，他早在1954年就點出了「國庫通黨庫」問題，更是最早講出「國庫通黨庫」這句話的人。

例如，吳國楨當年曾質疑，「國民黨之經費，非由黨員之捐助，乃係政府，即國民之負擔，這種國庫通黨庫做法，除共產集權國家外，實為今古所無。」

羅承宗表示，除了吳國楨以外，開啟黨產研究先河的傅正當年在《自由中國》雜誌也提及，「中國國民黨在台灣實行的是『萬世一黨』的獨裁專政，中華民國憲法所揭櫫的『民有、民治、民享』，已經淪喪成為『黨有、黨治、黨享』，國民黨不僅壟斷國家的統治機器，同時還以各種名目，將國家財政預算移轉成為黨的私產」。

羅承宗說，至於國史館近年編篡出版的《蔣中正先生年譜長編》一書，大量收錄「大溪檔案」的重要手令、函電，也收錄蔣介石在國民黨中常會所做的許多指示，開啟黨產研究的新頁。

他舉例，例如該書第十冊收錄一則，吳國楨「上國民大會書」指責中華民國政府「一黨專政」、「軍隊之內有黨組織與政治部」、「特務橫行」、「人權之無保障」、「思想控制」等，並建議國民大會徹查國民黨經費來源、取消國軍政工制度、限制特務機關權力、取消中國青年反共救國團。

結果蔣介石聞訊大怒，在日記中寫道「其內容全以我父子為攻擊對象，而以黨費與軍隊政工、救國青年團為其主要目標...」；他表示，可見吳國楨當年的建言，完全不容於當時的蔣家政權。