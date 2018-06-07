民團籲臨時會審礦業法 以弔齊柏林導演在天之靈

2018-06-07 18:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立院臨時會可望處理《礦業法》修正案，地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會等團體今天召開記者會，呼籲民進黨政府通過進步版本的礦業法，包括拔除霸王條款、以弔念齊柏林導演在天之靈。對此，民進黨立法院黨團幹事長何欣純受訪表示，已提案將礦業法修正草案排入臨時會議程，希望能儘快在臨時會處理。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭指出，礦業法需要修正的條文非常多，包含拔除霸王條款、礦權展限需經國土區位和環評審議、礦業開發需踐行原基法保障部落權益及礦場資訊必須公開透明等等，都是關鍵且必要的改革。全面執政的民進黨口口聲聲說改革需要時間，經過這一年相信民間已經等夠久了，這次修法只是要修正長期向礦業權者傾斜的不合理條文，這樣的修正並不是要為難礦業權者，而是希望礦業開發可以正常化，跟所有的開發行為有一樣的規範。

除了上述關鍵條文之外，台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也提到，每次礦權展限，最長可達20年，過去為避免修法前夕的闖關潮，立院曾提案凍結展限的核定。因此，礦業法應明定「已申請但尚未准駁之案件」，適用新版礦業法，以落實礦業改革。再者，違法取得礦權之應撤銷事由，應增加「賄賂」、「恐嚇」，而不限於政院版的「詐欺」、「偽造文書」；且只需確定有罪，即應撤銷以不法手段取得之礦權，不應限於未受緩刑或得易科罰金之宣告。

南澳青年聯盟的盟主Yabung Toli強調，現行礦業法，讓財團如進廚房般的進泰雅族的傳統領域，開發一個又一個的山頭，礦場雖然帶來工作的機會，卻也讓南澳泰雅族人失去與土地的連結，礦業法必須納入原基法相關條款，讓所有在地原住民族都能夠自己來決定部落與土地之間資源利用的關係。