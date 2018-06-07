吳敦義暗批林為洲 洪耀福：誅殺降將有失厚道

2018-06-07 17:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨在新竹縣長一役誰出戰喬不定，國民黨主席吳敦義日前說，「你去看看林為洲過去的紀錄」，暗指林為洲過去曾有加入民進黨的紀錄。對此，民進黨秘書長洪耀福今天與媒體茶敘時說，吳敦義不想提名林為洲就算了，還說林為洲是綠的人，這樣誅殺降將，有失厚道。

國民黨新竹縣長提名情勢紛亂，黨中央決議撤銷「全民調」，但前總統馬英九、前主席洪秀柱都打臉國民黨中央，希望黨能夠按制度走，維持原決議（全民調），讓國民黨在新竹縣的選情不要陷入分裂危機。國民黨黨主席吳敦義在6月2日說，「林為洲過去是怎麼樣你們知道嗎？新竹縣都反應非常清楚。」暗指林為洲出身綠營。

洪耀福也透露，其實，當年林為洲加入民進黨，「是我吸收他」，如今國民黨不提名林為洲也就罷了，還說林人緣不好，且出身是綠營，如果按照這樣的邏輯，那侯友宜也是綠的，楊文科（新竹縣副縣長）還是民進黨上次執政提拔官員，要論人緣的話，國民黨台北市長參選人丁守中人緣也很不好。

洪耀福說，林為洲加入國民黨選上立委這幾年，在立法院也為國民黨立下一些汗馬功勞，例如審查前瞻的時候，林為洲也都衝在第一線，不應該用他的出身來質疑他、詆毀他。

洪耀福也認為，若林為洲選，由於新竹林家長期支持民進黨，因此可能會拉到綠營支持者的票，而楊文科則是知名度不高，「這一局吳敦義處理得滿奇特的。」