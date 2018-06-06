金門漢光演習「嬌點」！裝甲女排長 率戰車反登陸

全國首位擔任實兵操演任務指揮官的裝甲女排長何玟蒨（中），臉上有充滿對自我要求的堅持。（記者吳正庭攝）

2018-06-06 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕漢光演習持續登場，金門防衛指揮部今天在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，想定敵軍登陸，國軍戰車群迅雷掃蕩、殲敵於灘頭，成功驗證戰車部隊狀況處置能力。

金防部指出，率領戰車完成此次任務的，是女性少尉排長何玟蒨；這也是全國第一次由裝甲兵科女性軍官參與第一線實兵演練，擔任任務指揮官。

「南海岸反登陸作戰」實兵操演，金防部指揮官郝以知中將親臨督陣，模擬敵方船團搭載敵軍登陸、建立灘頭堡及防禦工事，試圖掩護其後續兵力投入；國軍戰車營接獲「即刻反擊」電令，立即回應、掃蕩，現場沙塵飛揚，隆隆的履帶聲，在沙灘上飆速作響。

此役下達「攻擊前進」命令，率領戰車群成功完成操演的任務指揮官，就是戰車營少尉排長何玟蒨。身高160公分的她，站在身後M60A3 的戰車前，巾幗不讓鬚眉的氣魄，讓她「小巨人」架勢十足！

何玟蒨說，小時候看軍教片，對保家衛國的軍人有一分憧景，加上之前沒有學姊挑戰過戰車排長這個職務，所以想要挑戰看看；從事油條生意的家人，對她投入軍旅的決定都很支持。

戰車排有20多位弟兄，何玟蒨說，雖然平常算是他們的上級，但就像在官校的訓練一樣，會站在弟兄們的角度去替他們設想。

何玟蒨說，與戰車為伍需要大量的體力負荷，為做好弟兄們榜樣，都會自我要求，達到部隊的標準，並加強體能及重量訓練；雖然身為女性，長官對大家一視同仁，過程再辛苦，「沒掉過眼淚」、「從沒有放棄的念頭」。

被問到辛苦的訓練是否會想念家人？她遲疑一下、似乎要趕快把眼神裡柔軟的堅持收歛起來說：「在金門，有時候晚上會想。」

何玟蒨說，在裝甲兵學校能學到很多專業技能，尤其和同袍工作，行進時一起為戰車努力，在外面是沒有機會碰到戰車的，推薦學妹一起加入。

金防部指出，何玟蒨是全國「唯二」的裝甲女排長，另一名女排長在新竹某部隊服務，何玟蒨是全國第一位進入第一線實兵操演的裝甲女排長，任務指揮官。

金門防衛指揮部在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，戰車交互躍進接敵，摧毀敵側防機關、隘路通過等戰場狀況。（記者吳正庭攝）

金防部實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，模擬敵軍登陸，國軍戰車群迅雷掃蕩、殲敵於灘頭。（記者吳正庭攝）

金防部指揮官郝以知（前中）中將說明「南海岸反登陸作戰」實兵操演想定狀況。（記者吳正庭攝）

何玟蒨（左二）與同一輛戰車的同袍弟兄站在一起，有一股巾幗不讓鬚眉的氣勢。（記者吳正庭攝）