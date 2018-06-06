談柯文哲對吳音寧態度 姚文智：好像恨之欲其死

2018-06-06 12:24

〔記者周彥妤／台北報導〕北農總經理吳音寧風波不斷，日前遭指控買洋酒送民進黨，吳昨於議場備詢否認此事，就在吳備詢之際，北市府大陣仗派政風處到北農查帳。民進黨台北市長參選人姚文智受訪說，前任總經理韓國瑜過去在發放獎金、菜價波動大有爭議，但柯對韓好像「愛之入骨」，對吳卻好像「恨之欲其死」，若覺得不適任，絕對有權換人，無須糾纏，棄正事不做。

姚文智今天上午出席InnoVEX2018開幕式，會後受訪記者問到，北市府查帳一事，是否有選舉考量？姚說，若大家冷靜下來，就會看見柯文哲對北農前後任總經理，態度有天壤之別，「對韓國瑜好像愛之入骨，對吳音寧好像恨之欲其死」，明明韓主政時代，發獎金、菜價波動的問題都很大；他也說，過程中都沒看到柯對菜價平穩、民生權益講過什麼話。

姚強調，若認為吳不適任，柯文哲身為台北市大家長，絕對有換掉的權利，不需要推給持股比例，但柯卻每天糾纏現在這些爭議，放著正事不做。

記者問，國民黨稱「支持民進黨」等於「縱容吳音寧」，對此看法為何？姚表示，不太懂為什麼國民黨和柯文哲，都很喜歡韓國瑜，卻很討厭吳音寧？若要檢舉吳，攤開證據就好，不必怪罪政治。

姚說，吳音寧有她的問題，把問題整理清楚，該追究就追究，該還清白就還清白，該換掉就換掉，該給她好好工作的空間，就該給她，不要每天糾纏。