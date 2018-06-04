吳敦義出馬整合南市長人選 陳子敬四兩撥千金

2018-06-04 14:05

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨主席吳敦義3日南下台南，晚間在一場婚宴上，針對泛藍台南市長人選整合，公開呼籲要有第二階段協調，方式採民調或其他方式均可。無黨籍市長參選人陳子敬今天表示，「主席好意，我收到了！」不過，他質疑民調是可以操弄的，很多人告訴他，如果要民調，乾脆直接選到底。

國民黨台南市長提名人高思博今天中午接受電台訪問透露說，主席吳敦義3日晚間出席國民黨中常委陳宗興次子的婚宴，在會場上公開呼籲營藍市長選局，要有第二階段協調，方式採民調或其他方式均可。當時，他和陳子敬都有在場。

對於如果最後協調不成，還是用民調嗎？高思博表示，並不急著要在短期間內硬推，目前最重要的是先衝他的支持度，尤其要趕快把國民黨近4成的選票給抓回來。

陳子敬下午回應說，「主席好意，我收到了！謝謝！」但看要用什麼方式談。如果是民調，這只能做參考，因為民調是可以操弄的，民進黨的南市長及市議員選舉民調引發的爭議就有前例可循。

他表示，他以個人和政黨要來比民調，有誰可以保證不會被操弄？要整合不一定要用民調，有很多方式，前提是要坐下來談。有很多人警告他，千萬不要民調，要民調乾脆選到底，因為他們不會讓你選，「穩死的！」包括國民黨的人也都有跟他提到，高思博有政黨和家族後援，要比民調，「我一個人怎選得贏他？」

陳子敬說，要用民調決定這麼重大的事情，他強烈質疑。「除非有人能夠說服我，否則我無法接受！」