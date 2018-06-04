去威權化！促轉會研擬3做法處置最大尊蔣介石銅像

為清除威權象徵，處置中正紀念堂蔣介石銅像，促轉會已研擬3項可能做法。圖為2015年蔣銅像被丟雞蛋、潑墨，館方人員趕忙清理。（資料照）

2018-06-04 07:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在白色恐怖年代，因蔣介石獨裁政權肅清懲治叛亂，有數十萬民眾及家屬遭受牽連迫害，昔日威權統治者至今高居廟堂供人崇拜，行政院促進轉型正義委員會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，要徹底去除威權化。

「促進轉型正義條例」規定，促轉會負責規劃、推動「清除威權象徵、保存不義遺址」。促轉會委員楊翠受訪表示，第一就是要處理中正紀念堂轉型，促轉會已與文化部長鄭麗君進行一些討論，未來文化部會將規劃案送至促轉會，兩部會意見整合後，經促轉會委員會議討論通過，立刻就可以發動。

「促轉會與文化部已有共識！」楊翠指出，兩部會都認為中正紀念堂轉型非常重要，為避免多頭馬車，會開始密切溝通，因為促轉會還沒成立之前，文化部已著手進行規劃，未來雙方將合作促成此事，文化部會在今年內提出草案。

對於中正紀念堂相關轉型方向，楊翠強調，促轉會規劃內容一定與過去威權體制所呈現的樣貌和方式不同，尤其在歷史記憶上，要能讓社會大眾一進入公共空間，便能了解台灣過去威權體制運作情形，或呈現過往歷史記憶，但絕不是歌功頌德。

楊翠指出，中正紀念堂的轉型須扣緊過去歷史記憶及威權體制內涵，不會朝向觀光化、商品化的模式，至於那尊蔣介石銅像要用什麼方式處理，屆時促轉會將再與文化部進一步商量。

她談及，有三種做法可以處理，例如採取「暗黑景點」方式，呈現不義遺址地景，或者把銅像摧毀也是其中一種手段，或讓民眾知道蔣介石就是一個威權體制的獨裁者，但無論哪一種做法，促轉會都有配套措施。

促轉會委員︰轉型重點在蔣該怎麼被「認識」

楊翠也說，如果直接把那尊最大的蔣介石銅像摧毀，年輕世代的人可能連老蔣是誰都不知道，沒有辦法更認識蔣介石威權形象，「轉型重點在於老蔣該怎麼被認識」，但絕對不會是用膜拜方式。

楊翠表示，現在銅像被放在大廳當成一個神，未來可能會移開，若不移開也不會是現在這種方式，必須去除威權崇拜，促轉會將做一些設計，讓國內外民眾及旅客一踏入建築物，立刻了解蔣介石是威權時代統治者，歷史真相及責任一目了然。