挺吳音寧 表哥鄕長：績優卻淪墮落政客「政治提款機」

北農總經理吳音寧（前左）面對外界質疑聲浪往往只能孤軍奮戰。圖為吳音寧在台北市議會答詢；右一為台北市長柯文哲，右二為台北市市場處長許玄謀。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-06-03 20:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧從北農休市、殘菜事件一再淪為國民黨台北市議員的箭靶，日前還傳出贈送民進黨洋酒、為表哥政治綁樁之説。吳音寧表哥、彰化縣溪州鄕長黃盛祿說，這完全是子虛烏有，市議員為了搶提名、博版面，以一些莫虛有的議題爭取知名度，把吳音寧當作「政治提款機」，平日不努力問政，現在只想霸凌求勝，希望選民睁大眼睛。

黄盛祿還po出近日全台各大果菜批發市場拍賣均價，北農以每公斤均價23元拔得頭籌，他說：「以績效論英雄，把一個全國最會賣菜的總經理趕下台，『有天理』嗎？」

今天傍晚黃盛祿針對市議員對吳音寧質詢到關於溪州鄉鎮推動的部分發表聲明，他說，數月以來，國民黨人士一再以捏造的假議題、假人士、公文，一次次羞辱北農「總經理」這個位置；黃盛祿反問社會，「北農小小官」，為什麼這些人「極盡所能」配合特定人士急欲搶回來，「是這個位置太重要了嗎？還是吳音寧犯了滔天大罪」，讓市議員急得每天找吳音寧碴。

他說，市議員不用功，遇到提名，想博知名度，就找「議題」，把吳音寧按上「神隱少女」、「高年級實習生」，實際上，細數全台各果菜批發市場，北農的批發價格總是拔得頭籌，遠超過第二大的雲林果菜市場。

黃盛祿表示，民進黨2000年執政後，也曾經在野，面對國民黨獨大，重回執政遙遙無期，但吳音寧總是巡迴各地向年輕人說「對政治可失望，但不能絕望」，成立台灣農民陣線，努力阻擋農地被轉為工商業利用，並未針對政敵發起「泥巴戰」，反觀國民黨市議員，平時不用功，拿不出實質東西來批評，只會用一些「綁樁」、「洋酒餽贈」等莫虛有的議題去吸引媒體注意，實在可悲，也是台灣政壇的墮落。

黃盛祿聲明全文：

有關北農之事，個人特此聲明:

一、數月以來，國民黨人士一再以捏造的假議題、公文、照片....，一次又一次的羞辱、譭謗，個人甚表遺憾與憤怒。試問:北農總經理這個「位置」，是屬於貴黨的嗎?

非極盡所能，不擇手段「搶回」不行?

二、歷屆選舉溪州鄉親，均以智慧，明智選擇候選人，非物質或金錢可以左右或交易甚至利誘，否則盛祿無法連續當選二屆鄉長，不要以「綁樁」等字眼侮辱我溪州的鄉親。

三、國民黨市議員，張家人士，惡質政客.....，不要以你們齷齪的觀念、作法，套在我們正常且合情合法的行為之上。

四、溪州黑泥文化季，元宵節活動......等每年舉辦，屬於經常性活動，協辦單位諸多，如觀光局 客委會、體委會、縣政府、台酒......等，本月十六日亦將有「萬粽一心」的端午節活動，在此亦邀請市議員陳重文、王欣儀、徐弘庭.....來吃肉粽。

國民黨市議員擬參選人，參選之初，便學會以不實之事操弄媒體，欲提升知名度，如不小心當選，絕非市民之福，慎選之。