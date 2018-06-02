史上最強靠爸族？ 黨產會：蔣經國第一份工作當少將

黨產會找到救國團首屆主任蔣經國的「人事調查表」，赫見蔣經國人生第一份工作就當陸軍少將，堪稱中華民國史上最強靠爸族。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-02 20:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查中國青年救國團是否為國民黨的附隨組織，意外找到救國團首屆主任蔣經國的「人事調查表」，赫見蔣經國人生第一份工作就當上陸軍少將，堪稱中華民國史上最強靠爸族。

根據「中國國民黨中央改造委員會第五組人事調查表」記載，蔣經國曾於1925年至1927年就讀蘇聯中山大學，1927年8月至1930年6月期間念蘇聯軍政研究院。

史料記載，蔣經國畢業後，仍在蘇聯居住長達7年之久，1937年4月才搭乘西伯利亞鐵路橫越歐亞大陸抵達遠東的海參崴，再搭船途經香港返回中國，與父親蔣介石見面。

黨產會委員指出，這份「人事調查表」載明，蔣經國是在1936年加入國民黨，從蘇聯返國後沒多久，1938年1月當上江西省政府保安處少將副處長，「最初的工作就是少將！」

黨產會委員說，這份履歷令人咋舌，蔣經國在1950年4月擔任國防部總政治部主任，當時已經是陸軍中將，41歲就當上陸軍中將，「真的是史上最強靠爸族！」

委員也提及，中國青年反共救國團成立於1952年10月31日，隸屬於國防部總政治部下，首屆主任蔣經國特地安排在那天成立，正因當天是蔣介石66歲壽誕。

蔣介石在1957年8月7日於國民黨中常會提及，中國青年反共救國團為國防部所屬單位之一，亦為黨內重要青運機構。

黨產會委員查出，蔣經國從蘇聯返國後沒多久，1938年1月就當上江西省政府保安處少將副處長，最初工作就是陸軍少將。 圖為蔣經國著海軍上將服照片。（資料照）