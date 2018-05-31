大東山珠寶呂華苑也宣布參選 澎湖縣長選戰重回6搶1

2018-05-31 17:31

首次上稿 17:12

更新時間 17:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復民調直直落，導致年底百里侯寶座群「雄」並起，現又傳出大東山珠寶呂華苑宣布參選縣長，成為萬綠叢中一點紅，唯一女性參選人，並提出競選口號「東山再起、澎湖天堂、起帆領航」，澎湖縣長一職呈現參選爆炸。

原本6搶1的澎湖縣長選局，在科技大老許明仁宣布退選後，回到5搶1的局面，分別是現任縣長陳光復、前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、澎科大教授吳政隆及旅外企業家陳大松等人，呂華苑宣布參選，不僅緩衝清一色男性色彩，同時也回到地域平衡，再次讓湖西、馬公各3人參選。

呂華苑在參選聲明中，對於前後任澎湖縣長參選人，都表達感謝對澎湖的貢獻，也對其他參選人在各領域菁英表現，強調為學習的榜樣，先禮後兵之後，話鋒一轉指出20年磨一劍，對於澎湖未來，已有具體執行的策略時程，並有國際、國內、家鄉民眾各方專業人才，可共濟共謀共事的堅強團隊來規劃建設我們美麗的澎湖，幸福生活的天堂澎湖。

雖然多搶一局面對於現任縣長為利多局面，但相對也凸顯施政民調低，人人欲取而代之的警訊，對於陳光復而言「做到流汗、卻讓人嫌到沒力」；立委楊曜為陳光復喊冤，認為陳光復社福增加、減債全國第一，卻不敵年改效應，才會成為墊底縣市，除要求民進黨中央正視此一問題，並呼籲府院黨實現照顧澎湖離島承諾，全力支持陳光復競選連任。