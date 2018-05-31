黃國昌爆替大創牽線 黃偉哲：不負責任的爆料

2018-05-31 17:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量立委黃國昌今天爆料民進黨台南市長參選人黃偉哲，及其前國會辦公室主任曾碧珠施壓工研院，要求工研院授權大創使用工研院的名稱及商標。對此，黃偉哲表示，政府與企業之商業合作案是國家經濟發展的方式之一，特定人士勿再以片段訊息混淆視聽，這是不負責任的爆料方式。

黃國昌今天在立法院播放錄音檔，質疑大創美顏系列產品上，違法使用工研院商標，就是立委黃偉哲及其辦公室主任曾碧珠幫忙「喬」的結果。黃國昌也爆料，經部次長王美花曾找下屬向他關說，「只要讓大創罰錢就好，不要撤銷他的進出口許可證」。

對此，黃偉哲指出，工研院依「工業技術研究院商標權管理作業須知」第13條，經「本院名稱使用審議會」通過，與廠商簽訂契約明訂使用之字樣，便授權廠商在產品上使用工研院字樣。

此外，黃偉哲也說，工研院與大創公司在「工業技術研究院商標權管理作業須知」第13條規範下於2015年8月19日簽署合約，清楚載明同意授權之字樣及契約時間。工研院依此章程，合法授權合作廠商使用字樣已行之有年，也有相當數量的合作案例，一切符合規定。

黃偉哲表示，爆料者以錄音帶中片段的資訊，試圖引導民眾觀感，他對此表示遺憾，工研院與大創公司之合作，一切依法執行，並有簽署契約，工研院更從外商收取高額權利金為台灣爭取利益，兼之有行銷國際之效應。

黃偉哲也強調，政府與企業之商業合作案是國家經濟發展的方式之一，是對台灣有利的事，特定人士勿再以片段訊息混淆視聽，攻擊他和顧立雄、王美花夫婦，這種不負責任的爆料方式，不是立法委員該有的問政態度。