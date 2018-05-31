璩美鳳帶「勇哥」再向阿扁下戰帖 遭基進黨反嗆

璩美鳳再度前往陳致中服務處，向陳水扁下戰帖；遭基進黨反嗆不要消費阿扁。（記者葛祐豪攝）

2018-05-31 17:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕參選高雄市長的璩美鳳，今天下午前往陳致中服務處，再度向陳水扁下戰帖，要求辯論統獨爭議；遭基進黨反嗆不要消費阿扁，願替台灣接下戰帖，雙方展開唇槍舌戰。

璩美鳳4月份前往陳致中服務處，向陳水扁下戰帖，邀請阿扁於5月31日舉行公開辯論，辯論的議題為：「統一VS台獨，何者福國利民？何者禍國殃民？」

今天期限已到，璩美鳳帶著一隻叫做「勇哥」的黑狗，再度前往陳致中服務處踢館，不過陳致中人在外面跑行程，反倒是基進黨3位市議員參選人現身。

璩美鳳先唱起林強的招牌歌「向前行」，代表向前行到高雄來。她說，統獨愈辯愈明，兩岸談判如果由國民黨出面，民眾會有疑慮，應該由民進黨出面談。

基進黨成員陳信諭反駁說，兩岸之間不需要談判，他拿出看板說，如果璩美鳳喜歡當中國人，願意送她一張飛往中國的單程機票，完成她的心願。

基進黨成員洪正質疑說，璩美鳳過去曾有與中國人結婚的紀錄，是否擁有中國護照？如果有的話，根本不具在台灣參選資格。

璩美鳳澄清說，她曾在英、美念書，中國工作，但迄今都是中華民國國籍，沒有另外身分。

基進黨強調，璩美鳳具統促黨發言人身分，統促黨涉及多起恐嚇、暴力案，是中國滲透台灣的眾多工具之一。璩美鳳表示，她現在是以無黨籍身分參選，她也反對違法行為，如果統促黨或其他政黨有違法行為，政府應通通抓起來。

基進黨批評璩美鳳說：「不要消費阿扁，願替台灣接下戰帖」，璩則回說，會慎重考慮。

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