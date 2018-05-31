「愛台不斷電」環台路跑 今抵雲林

2018-05-31 14:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕由國民黨全國青年總會發起8天7夜的「愛台不斷電．青年護台灣」環台路跑，今天一行人抵達斗六火車站，雲林縣國民黨縣長參選人張麗善與各級民意代表參選人迎接路跑青年，並喊出團結口號，宣示「團結走向前，雲林要改變」。

「愛台不斷電．青年護台灣」路跑活動共有210棒次，青年希望以路跑活動傳遞對台灣土地的熱愛，為期8天7夜，雲林是第149棒次，今天路跑團抵達雲林，國民黨雲林縣黨部主委林文進、縣長參選人張麗善、各鄉鎮市長、縣議員及代表參選人前往斗六車火站迎接路跑青年，並在烈日下一起團結向前跑。

張麗善表示，青年是國家承先啟後最重要的棟樑，目前年輕人對國家的能源政策感到疑慮，認為能源政策不應該只是喊喊口號，口稱「非核家園」卻是「火力全開」，當他們發現國家政策是顛倒反覆，覺得國家的未來讓人擔憂，就會站出來。

張麗善強調，穩定的電力供應是國家產業發展重要基石，國家的能源政策必須以提供穩定電力及合理電價為最高目標，希望全台不斷電、不跳電、不停電，才能對人民未來生活品質及產業發展有所助力。

張麗善也希望藉由路跑活動，串聯起所有關心台灣及雲林的朋友，跑出雲林的未來及希望，雲林已沈睡太久，也被忽略太久，雲林不應該只當配角，要跑上世界舞台，讓雲林再受矚目。