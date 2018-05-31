培養兩岸事務人才 民進黨辦「兵推營」

民進黨青年部與中國事務部合辦選戰暨兩岸兵推營。（記者楊淳卉攝）

2018-05-31 10:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨青年部與中國事務部共同舉辦「風雲再起，青年選戰暨兩岸兵推營」在7月10至13日於台南登場，營隊「選戰實務」結合「兵棋推演」，歡迎有志投入公共事務、想了解兩岸及國際局勢的青年免費報名參加，報名至6月10日截止。

民進黨今召開記者會說名兵推營活動。中國事務部副主任林琮盛表示，選舉是很近期的工作，但年輕人不該只重視選舉，而應有更長遠宏觀的視野；民進黨有很多選舉人才，但必須培養更多政策專業人才，希望透過兵推實戰操作，挖掘對兩岸和國際事務有興趣的青年，透過青年加入增加民進黨在兩岸國際領域的生力軍。

營隊講師、台灣智庫諮詢委員董立文說，政軍兵棋推演是各國政府訓練高級參謀和檢驗決策團隊品質的方法，屬於危機管理一環，層次又高於危機管理，但各國很少公布方式，國內一般大學也沒這門課；台灣民間組織至少有二至三個與推動兵棋推演有關，但對象是政府、收費也很貴，民進黨是第一個願意把兵棋推演用在年輕人的政黨，這對年輕人是難得機會。兵棋推演目的不是預測未來和找出答案，而是讓參加學員直接在擬真狀況下，了解自己優缺點。

民進黨副秘書長徐佳青說，台灣在東亞局勢變化中佔據很關鍵位置，如何讓年輕人在了解兩岸、區域趨勢、國際變化，對關注公共議題的年輕人是不可多得的好機會。這次邀請對國際、東亞局勢長期觀察的專家授課，也有選戰訓練，包括假新聞危機處理、選戰文宣、組織等，經過實務演練，有新投入公共事務者必定受益良多。