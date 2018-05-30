被問是否辭立委？ 盧秀燕先批林佳龍：要不要迴避呢

2018-05-30 18:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天（30日）宣布競選總部「鐵三角」勝利組合，被問及是否辭立委？盧秀燕先批評林佳龍，問說，「林市長要不要迴避呢？」呼籲他建立典範，應該節制，不要濫用行政資源替他個人輔選，形成民主競選的不對等；至於她會不會選前辭職，僅說，「一定會表現得比林市長好」，也是取代林佳龍的意義所在。

盧秀燕說，台中市民政局長之前帶職參選市議員，引發濫用行政資源、人民納稅錢等質疑，她重批，比民政局長更會濫用資源，同時打壓在野黨的是誰？就是林佳龍市長。若自己的民政局長不能濫用行政資源替自己輔選的話，林市長應知所節制，要考慮帶職參選有沒有利用不對稱的預算、人民的血汗錢去替自己造勢，有沒有利用行政資源替他輔選，她問：「林市長要不要迴避呢？」

她說，希望林市長建立典範，選前辭職的目的，是讓大家知道不會濫用行政資源，至於她會表現得得比林市長好，也是取代他的意義。

但重要的是，林市長應節制，不要濫用台中市民的預算跟資源，不要壓榨公務員為他輔選，形成民主競選的不對等，人民會更加唾棄。

盧秀燕說，她會按步部班，會不會選前辭職，「一定會表現得比林市長好」，這也是之所以站在人民這邊符合人民期待，且取代林市長的重要原因。

對於盧秀燕所言，台中市政府新聞局長卓冠廷說，選舉還有大約半年，市民期待的是政策和建設成果，市府會持續努力，對於他黨展開選舉布局，市府盼這場選舉是君子之爭，也以政策為主軸，停止謠言及抹黑等不當手段，這才是市民之福。

卓冠廷說，林佳龍市長上任以來，始終致力於市政，成果陸續展現；市長必須努力為市民帶來幸福，林市長會堅持這樣的理念，持續專注在市政建設上，繼續努力。