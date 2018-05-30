帶動外埔觀光 忘憂谷規劃周邊景觀整體發展

2018-05-30 17:34

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔忘憂谷是鄉間優美景點，市議員吳敏濟今日邀集市府相關單位，針對忘憂谷周邊景觀整體發展，規劃硬體建設、堤頂自行車道、觀景平台，盼能帶動外埔鄉村觀光，讓遊客來一趟滌盡塵囂的輕旅行。

台中市副市長林陵三表示，台灣眾多景點遊客如織，難以盡興欣賞美景，去年7月吳敏濟邀他會勘忘憂谷，環境幽靜空氣清新，會讓平時緊張的生活得到調劑，非常值得開發，所以去年會勘後即召開工作會議，各單位明確分工，如今已有初步的進度。

重點之一的觀景平台邊坡坍塌，水利局向農委會水保局爭取固坡工程費850萬元，待6月審查通過之後，由水利局大地工程科執行。觀光旅遊局副局長陳育正表示，固坡完成之後，該局將接著興建觀景台，讓遊客登高欣賞忘憂谷美景時安全無虞。

陳育正指出，另一項重點是甲后線自行車道，由大甲火車站沿甲后路抵后里火車站，為了配合忘憂谷的觀光，特別增加12.9公里長的忘憂谷支線，由大甲水源路經山美路進入忘憂谷，終點在后里月眉觀光糖廠，計畫在大甲溪磁瑤堤防設置2,200公尺長的堤頂自行車道，是除了觀景點之外，另一個可以盡覽溪谷全景的動線。主線與副線總工程費3,400萬元，預計明年7月完成。

吳敏濟建議在堤頂自行車道完成之後，於國三橋下籃球場前設iBike站點，方便外來遊客騎單車悠遊忘憂谷。目前完成的部份有路標以及簡易廁所硬體部份，水利會的小木屋也別具一格，水利會的小木屋將交由區公所管理。