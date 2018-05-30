ETC抓國道超速？交通部：尚未規劃

交通部表示，目前尚未規劃在國道試辦以ETC進行區間平均速率執法。（資料照）

2018-05-30 11:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委李昆澤今質詢問及ETC取締超速的議題，交通部道路安全委員會執行秘書謝銘鴻回應，目前尚未規劃試辦以ETC進行區間平均速率科技執法，還在評估此法是否會用在國道執法，對於是否侵犯民眾隱私會進一步探討。

國道第四警察大隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪日前於路肩取締違規大貨車不幸殉職。對此，國道公路警察局日前指出，2名同仁站立的位置並無不妥，將研議以現有ETC資訊取締嚴重超速，以科技執法確保執勤安全。

對此，李昆澤今於立法院交通委員會質詢指出，他支持有助於員警值勤安全的科技執法，但ETC的遠通電收是民間公司，是否可以此執法、是否會侵犯民眾隱私，有很大的爭議，罰款用意不在罰錢，而是重視交通安全。

謝銘鴻備詢表示，目前尚未規劃在國道試辦以ETC進行區間平均速率執法，尚在評估此法是否能用於國道執法，至於是否侵犯民眾隱私，將再進一步探討；他說，評估技術可否應用，有助提升駕駛人安全，主要是針對嚴重超速而非一般超速。

謝銘鴻表示，因萬里隧道常發生事故，因此與新北市警察局於7月1日合作，率先於萬里隧道實施區間平均速率的科技執法，據國外案例可減少事故發生，且據萬里警分局觀察，在貼出告示後，車輛行經萬里隧道速度穩定，超速行為不嚴重。