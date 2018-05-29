黨政人士：台美關係實質進展 中國不安找台灣出氣

AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮。（資料照）

2018-05-29 20:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國一個月之內拔走我兩邦交國，黨政人士分析，這是國際結構所造成的，與接不接受「九二共識」無關。他強調，蔡政府上台以來，與理念相同國家在實質外交進展快速，獲致很大成果，尤其是台美關係，讓中國感到不安，於是找台灣出氣。

前國安會秘書長蘇起日前到中國訪問就已發現，中國關切台美關係程度，遠高於台灣內部變化，中國對於「台灣旅行法」、美艦泊台、美國內閣官員訪台、陸戰隊進駐美國在台協會新辦公處等議題，高度關注。

黨政人士解釋，從「國防授權法」到「台灣旅行法」，美國主動加強與台灣的政治軍事連結，同時協助台灣建造潛艦，制衡中國對台軍事行動，這些對中國而言，都是眼前的障礙。

美國在台協會（AIT）新館下月12日舉行落成啟用典禮，是否有美國重量級官員出席？他認為，台灣需要的是實質外交進展，「儀式性的行為反而對台灣的傷害大」。

他指出，中國對台軟硬兼施，還祭出「對台31條」，但最近在外交上一連串打壓台灣的舉措，也讓中國的軟手促統「打回原形」，台灣民眾看清中國的真面目。

他也再次強調，斷交事件不在於蔡政府不接受「九二共識」，「九二共識」是中國用來分化台灣的利器，「九二共識」不存在各表，只有「一中原則」；國民黨有誰在習近平面前說過「九二共識、一中各表」？