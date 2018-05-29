被道歉？西進台青稱中國愛洗腦 90度鞠躬求原諒

一位台灣西進青年受訪時提到中國是非常喜歡「洗腦」、喜歡文宣的國家，引發統促黨成員不滿，要求其道歉，這名青年也錄製影片為自己的「無知」向中國90度鞠躬道歉。（圖擷自YouTube）

2018-05-29 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國為吸收台灣青年，推出所謂的「惠台31項政策」，日前有媒體赴中國採訪西進的台灣青年，其中一位青年受訪時提到中國是非常喜歡「洗腦」、喜歡文宣的國家，記者進一步詢問中國助台青年創業是否帶有政治目的，他也坦言：「多少有一點。」引發統促黨成員不滿，要求其道歉，這名青年也錄製影片為自己的「無知」向中國道歉。

上月底《TVBS》赴中國採訪了一群在中國創業的台灣青年，稱中國鼓勵創業的政策對台灣青年產生的虹吸效應，不過其中一段訪問引起中國網友不滿，一名西進創業做電子競技培訓的台灣青年林伯軒在受訪時，記者提到「統一」口號就直接寫在牆上嗎？林伯軒回稱：「對，這邊就是非常喜歡洗腦，喜歡有文宣的國家，這是他們國家文化嘛。因為國家太大了，必須得靠這樣的模式。」

記者追問有沒有被影響，林伯軒則認為還好，強調「我還是告訴大家我是台灣人。」記者也詢問中國對台灣青年創業敞開大門是否帶有政治性目的，他直言「多少有一點」，不過隨後補充，在台灣保守的風氣下，他必須仰賴外部的資金。

此段訪問曝光後引起部分中國網友不滿，甚至有統派台灣人要求其道歉，中華統一促進黨成員陳志強在微博呼籲肉搜這名台青，稱「歡迎提供他的公司資料給我，我來po他訊息」，後來也公開林伯軒在廣東東莞的創業公司。

統促黨成員陳志強27日在微博貼出林伯軒的道歉影片，林伯軒在影片中90度鞠躬道歉，表示「很抱歉之前在媒體上面無知的言論，造成了很多人的不舒服跟反感，在這邊跟大家鄭重道歉，真的很不好意思，希望大家給我一個機會，謝謝！」

相關影片請見：