挖走台灣邦交國 旅美政論家：中國民眾為此付出高額代價

我非洲邦交國布吉納法索遭中國挖走，布吉納法索外交部長與中國外交部長王毅簽署建交文件。（路透）

2018-05-29 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國挖走我非洲邦交國布吉納法索，並宣稱花了15億美元（約新台幣450億元）。但旅美作家、政論家陳破空對此表示，實際數字還是個謎，但布吉納法索去年表示婉拒中國500億美元（約新台幣1.5兆元）的說法可以作為參考，如此一來，中國每挖走一個台灣的邦交國，就花掉越多中國民眾的稅金。

陳破空於《自由亞洲電台》刊出評論文章，他表示蔡英文就任台灣總統以來，中國就挖走聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索等4個台灣邦交國，每個國家的收買價肯定都是天價，而這些都匯分攤到中國民眾的頭上。

陳破空說，這些錢對中國高層和貪官而言，或許不算太多，但對中國「低端人口」卻是非常沉重，他認為，大部分中國民眾根本不在乎從台灣挖來多少邦交國，甚至連相關新聞都沒看過。

陳破空表示，中國官媒《環球時報》在社論放話要讓台灣沒有邦交，但如果要攏絡台灣18個邦交國，中國付出的金額絕對令人瞠目結舌，可能比一帶一路這種大撒幣計畫還要花更多錢。

陳破空建議，台灣不必和中國展開金錢外交，大可把錢省下來轉而改善台灣民眾生活，並投入到與美國、日本、歐洲、印度的交流，讓中國處處踢鐵板。

陳破空舉例，台灣受中國打壓無法出席世界衛生大會，但仍有許多國家為台灣發聲、中國挖走台灣邦交國後，美國多位議員紛紛站出來力挺台灣、中國軍機頻頻繞台，卻造成美台軍事合作的機會不斷增加。陳破空提醒，別忘了中國挖走布吉納法索後，美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）就來台強調他對台灣的支持。

陳破空說，中國這2年來頻頻打壓台灣，帶來的卻是美國眾議院通過「對台灣六項保證」、參眾兩院通過且川普簽字生效的「台灣旅行法」、美國議員提案「台灣國防評估委員會法」、賈德納等人聯名提案「2018台灣國際參與法案」，讓他期待未來川普政府還會做出什麼驚人之事。