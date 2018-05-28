吳茂昆被控侵害東華專利 檢傳麗台科技董座釐清

2018-05-28 22:48

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部長吳茂昆遭國民黨立委質疑，任職東華大學校長期間在美國成立師沛恩生技公司，且以東華擁有專利的綬草研究去申請中國專利，疑違法竊占專利；由於綬草研究曾於2015年12月技轉給麗台科技，檢方為釐清相關細節，今以證人身分傳喚麗台科技董事長盧崑山，了解當初技轉過程，盧訊後已請回。

藍營立委柯志恩指稱，師沛恩公司於2015年8月在美國加州設立，負責人是吳茂昆與歐陽彥堂，但吳當時擔任東華大學校長，疑似違反公務員服務法，且該公司以清明草（綬草）萃取物研究去申請中國專利，該研究專利權屬東華大學，也疑似違法竊占東華專利。

台北地檢署日前就東華專利權問題，赴校取得相關事證，另於本月10日下午2點，在信義路第五辦公室以證人身分約談「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華生命科學系暨生物技術研究所教授翁慶豐，以及東華現任研發長翁若敏，釐清吳茂昆是否實質參與綬草研究，訊後將2人請回。

此外，由於麗台科技曾捐款參與綬草萃取專利開發，並於2015年12月取得3年的技術移轉權利，檢方為釐清技轉過程等相關細節，今以證人身分傳喚麗台科技董事長盧崑山，了解內情，訊後請回。

北檢偵辦此案，比照調查管中閔被控違法赴中兼職案，為了避免承辦檢察官遭受外界壓力，對於相關案情均三緘其口，僅低調表示「本件為團隊辦案」。