台北市敬老政策擬轉彎 柯P：搞定選情對我們有利

台北市議會28日市政總質詢，市長柯文哲出席備詢時同意擴大敬老卡適用範圍，且他心中已有藍圖。（記者方賓照攝）

2018-05-28 17:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍65歲以上長者每年1500元重陽敬老禮金，坦言其民調因此掉了15％。雖然敬老卡每個月提供480點、每年共5700點（1點折算1元），搭乘大眾運輸、使用部分場館，但台北市議員黃珊珊今下午於議會市政總質詢指，每個月用完敬老卡長者不到5％，部分長者在療養院根本用不到，呼籲敬老卡開放消費使用。

對此，柯文哲回應，同意擴大敬老卡適用範圍，他心中有藍圖，如果敬老點數用於公共運輸場域、北市府場館，還是每月480（即1點換算1元），因為金流還是左手交右手；但如果用於買東西，則要思考「兩塊當一塊用」，額度就不是480、意即240元，他們會在內部討論。

台北市議會「親民問政小組」輪番質詢此事。黃珊珊對柯文哲說：「我媽媽說你欠她1500元，老人家覺得那是尊重，不缺1500元，但會覺得柯文哲欠他的！」她並指9成以上老人辦敬老卡，每個月用完不到5％。市議員林國成說，阿公如拿敬老卡買東西給孫子，那尊嚴會不一樣，不要考慮財源問題，法也沒問題，沒有不能突破的。

市議員陳政忠也追問，敬老卡是否擴大於民生消費使用？要求承諾新方案期程。柯文哲回應，「老實講我比你還急，但政策要穩紮穩打，這是我自己壓力」，理解投票日11月24日，但擬定政策還是要有良心，是就是、不是就不是，不要亂開支票；他坦言，「方向同意」，但內容要精算。

柯文哲也坦言，確實發現有老人拿一張敬老卡，坐在家裡。柯也說，「如果選前搞定，對我們有利」；但論述要思考敬老卡還是要鼓勵老人外出、要活就要動，就算要做小額消費，也要對健康有利的項目。