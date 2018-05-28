對抗中國威權侵蝕 吳志中：若台灣倒了、民主國家就危險

台灣民主基金會28日舉行「捍衛民主：對抗威權之侵蝕」會議，外交部次長吳志中（如圖）出席，他說，對抗中國威權侵蝕 ，台灣地位非常重要，台灣撐住其他民主國家就能撐住，若台灣倒了，其他民主國家也面臨危險。（記者黃耀徵攝）

2018-05-28 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民主基金會今日召開「捍衛民主：對抗威權之侵蝕」（Defending Democracy ：Combating Authoritarian Corrosion）會議，外交部次長吳志中表示，面對中國威權威脅，台灣地位非常重要，台灣撐住其他民主國家就能撐住，若台灣倒了，其他民主國家也面臨危險。

吳志中指出，在許多世界國家，我們看見一些令人擔憂的跡象，中國利用民主社會的開放性，不斷侵害民主及人權，例如中國干預孔子學院運作，禁止討論對中國敏感的議題，要求不能批評中國，不允許西藏精神領袖達賴喇嘛訪問，須遵守一個中國原則。

吳志中說，在澳洲、紐西蘭、東歐國家及其他地方，中國也政治性干涉政策制定，使其做出有利於中國利益的決定，更一再對國際社會宣稱台灣是中國一省。

吳志中提及，中國強迫國際社會接受悖於事實的主張，如同「一九八四」小說中的「老大哥」，試圖控制資訊、竄改歷史，這不只對台灣是危險的，對全世界更危險。

吳志中強調，台灣在外交遭遇困難，中國打壓不讓台灣參與國際民航組織（ICAO）等國際組織，但經濟並非如此，台灣的IT科技資訊產業對世界非常重要，如果台灣受到威權侵害，將影響全世界。

吳志中說，台灣可以當阻擋中國在世界擴張威權勢力的「絆腳石」，台灣安全攸關美國、日本、澳洲、印度等理念相近國家的戰略利益，希望能貢獻所長與理念相近國家合作。

他最後強調，台灣的健保經驗、人道救援能力、協助訓練醫療人員、綠能發展等經驗，對世界多有貢獻，世界需要台灣，台灣更希望與世界合作，「我很驕傲我是台灣人，我生活在自由的國家。」