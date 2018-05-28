蘇貞昌競選團隊 青年世代進入決策核心

競總發言人黃韋鈞是八年級生。（蘇貞昌團隊提供）

2018-05-28 10:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年底選戰進入白熱化，各縣市競選團隊也開始緊鑼密鼓的進行整隊，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室即將開始運作。團隊的幹部中不乏征戰無數、在學運、選戰扮演要角的七、八年級生，確保青年世代擔任選戰決策核心。一名幕僚就說，「我們的年輕幕僚不只是當臉書小編，也擔任實際決策者。」

為了讓政策的走向更靈活、政策論述也能讓年輕人理解，蘇貞昌競選總部從找來七、八年級生擔任戰情部門和政策部門副主任，包括擔任過行政院副院長林錫耀秘書的黃怡安，黃怡安在學生時代就是意見領袖，曾任前台大研究生協會副會長，而當時的會長戴瑋姍今年也將代表民進黨參選新北市板橋區市議員，兩個好姊妹都在政治圈展露頭角，黃怡安也曾擔任跨校學生組織「學權小組」的評鑑召集人。

而目前擔任競總發言人的黃韋鈞是八年級生，曾擔任學運領袖陳為廷的新聞幕僚，為學運團體島國前進的成員。團隊成員鄭維鈞也有社運背景，曾於地方政府擔任幕僚。

蘇貞昌團隊的文宣活動部主任翁世豪年紀輕輕，卻已經擔任民進黨在總統大選期間，上百場造勢活動的總監，征戰無數。

在新媒體影像和文宣部分，則是由蘇貞昌的小女兒蘇巧純和大女婿、知名紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思負責。

這次蘇貞昌的競選總部架構分為文宣群與組織群，文宣群的召集人吳祥榮是黨內重要政策幕僚，這幾年也常常輸出蘇貞昌的政策經驗到各縣市，是許多地方政府施政的重要顧問。

此外，選戰團隊也延攬了多名曾任總統、行政院長文稿的寫手參與，包括行政院長辦公室主任的黃致達、現任總統府副秘書長劉建忻辦公室主任李懷仁。此外，團隊更從總統府借將，找來總統府發言人黃重諺的秘書丁怡銘坐鎮新聞部。