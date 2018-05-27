柯文哲遭指財產申報不實， 妻子陳佩琪喊告三立。（資料照）

2018-05-27 14:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲4日遭自稱柯建銘委任訴訟代理人曾勁元到監察院檢舉，指柯文哲財產多了近1600萬，疑有申報不實情事。當日柯受訪回覆稱，錢都是妻子陳佩琪管，很有信心沒問題。7日陳出席公開行程，會後記者致電陳詢問此事，未聯絡上，陳隨後透過公關回應，「不對此事表示任何意見」。

今天陳因不滿25日三立政論節目再提財產申報不明一事，在三立新聞臉書留言，痛批信口開河風氣不可漲，並揚言首次上法院提告。

陳佩琪於臉書表示，5月25日播出的政論節目「54新觀點」中，有來賓提到，柯市長第一次向監察院申報財產（2015年3月31日申報）名下多了2千萬不明來源財產。

但實際上，在選舉登記時（2014年9月21日），柯文哲曾向「信義行政中心」申報財產，除房產8000萬外， 其餘是動產，當時存款加基金約1280萬，當選後為避嫌，陸續把基金贖回不再投資。

陳佩琪說，2015年3月31日第一次向監察院申報財產（距離上次向信義行政中心申報約半年後），這段時間自己的薪水收入加年終約200萬， 尚未處理的選舉補助款約1000萬，故總共增加約1200萬左右。

陳佩琪表示，原來的1280加1200萬約2400萬，再扣掉半年的生活支出，故第一次向監察院申報有2200萬的存款，這個節目怎麼汙衊說我們有2000萬財產來源不明呢？

陳佩琪批，一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長。她表示，或許以台北市長的高度， 不要隨便告人，會做低了自己，但在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，將陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 自己將第一次上法院告人。