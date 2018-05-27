藍綠爭鬥啟動無色覺醒 大學教師設總部拚議員

2018-05-27 11:45

〔記者張忠義／高雄報導〕因藍綠政黨爭鬥，使得今年地方大選，無色覺醒力量崛起，人民不以政黨取向，而是看候選人能否以民意為依歸。

義守大學企管系老師盧翊淮決定參選左楠區市議員，今天在左營蓮潭畔成立競選總部，就是看準目前風向，主打經濟民生等議題，強調他是有解決市政問題能力的參選人，值得選民信賴。

盧翊淮表示，因整體大環境的改變，尤其是藍綠政黨惡鬥，讓他思考只能這樣嗎？一點作為都沒有嗎？決定投入選舉，無論壓力有多大，堅持以民意為依歸，而不依靠政黨，用無黨籍身分參選。

有意參選高雄市長的親民黨籍市議員吳益政，也到場力挺盧翊淮，他說想起16年前的首度參選，既沒動員走路工出席，都是認同他理念的支持者，主動參加競選總部成立大會，而後一步一腳印，以服務績效贏得選民信任。

他強調，藍綠政黨的民代，無法以自由意願行使議員職權，換言之，不能以民意為依歸，而是聽從黨部安排，以黨意為依歸，凌駕民意之上，如此的民主對選民而言，不啻是遭政黨綁架。

以大學教師與軍人雙重身份參選，就年金改革對軍公教的影響，誓言做軍公教的代言人，也對左楠建設提出「振興蓮潭經濟文化商圈」與「串聯楠梓新經濟共榮區」的兩項主張，要帶領左楠區一起來拚經濟。