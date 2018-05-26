獨家》婦聯會副祕書長薪水12萬 助辜嚴上位掌權領高薪

2018-05-26 21:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會今年2月被黨產會認定國民黨的附隨組織後，神秘「官夫人俱樂部」薪資行情才曝光，副秘書長汲宇荷每月領取12萬元薪水，遠高於台灣第一季「實質平均總薪資」5萬9852元二倍以上。

知情人士透露，婦聯會員工薪水依資歷、與前主委辜嚴倬雲關係而有所不同，並非齊頭式平等，汲宇荷能領到婦聯會第一高薪，與她是辜嚴重用的親信，及當年幫助辜嚴上位接班有關。

知情人士提及，婦聯會前主委蔣宋美齡自1991年遠走美國紐約定居後，婦聯會國內會務就落在時任秘書長的辜嚴倬雲身上，加上她的夫婿辜振甫擔任海基會董事長，辜家逐漸在婦聯會越來越有影響力。

據透露，蔣宋美齡移居美國後，當老夫人長年不在台灣，婦聯會遇有重要大事，都須赴美稟告准奏，常造成會務無法即時決策，1994年汲宇荷先親手操刀寫了一份「授權書」，讓辜嚴能往接班人之路邁進。

知情人士表示，「授權書」授權事項載明，「茲指定常務委員辜嚴倬雲於本人出國期間對外代表本會」，授權人為「蔣宋美齡」，代理人為「辜嚴倬雲」，並經外交部北美事務協調委員會駐紐約辦事處秘書于德勝公證生效。

據了解，「授權書」授權內容為汲宇荷筆跡，婦聯會派人赴美送給蔣宋美齡親簽，1994年3月25日授權生效，有了這份蔣宋美齡的簽名認可，辜嚴便在婦聯會正式取得對外代表的實質權力。

知情人士提及，辜嚴倬雲在婦聯會握有實權後，當2003蔣宋美齡一過世，婦聯會接班人順理成章非她莫屬，汲宇荷更長年坐穩副秘書長位子，至今仍在婦聯會領著高薪。

黨產會委員則認為，婦聯會申請動支的5、6月人事薪水及基本行政費用，共447萬4754元，黨產會雖有同意所請，但相關費用未來應樽節支出。