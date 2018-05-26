新南向政策奏效 賴清德：台馬貿易額大增24.6％

2018-05-26 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日出席「馬來西亞僑台商攬才博覽會」開幕典禮表示，在政府努力推動新南向政策下，台灣與新南向國家在雙邊貿易、觀光人次、來台學生人數均有長足發展，馬來西亞與台灣的貿易額，去年相較前年更大增24.6％。

賴揆指出，台灣與新南向國家去年雙邊貿易額達1109億美元，較前年增加15.6％，去年馬來西亞與台灣雙邊貿易額約175.6億美元，較2016年增加24.6％，為新南向國家中增加最多的。

賴揆舉例，觀光方面，去年新南向國家民眾來台人次較前年增加27.6％，馬來西亞增加11.3％；學生方面，去年新南向國家來台留學或接受訓練，約有3.8萬人，相較前年增加18％，其中馬國學生增加7.2％。

賴揆提及，行政院提出「新南向產業人才發展旗艦計畫｣，相關部會將投入約17.6億元，鼓勵台灣學子、新住民第二代認識新南向國家，亦將赴新南向國家招生。

此外，教育部、經濟部、科技部等部會將與大學合作，培育馬來西亞等國人才來台接受職業訓練，與東南亞各國對接人才培育窗口。

賴揆表示，為利本國企業延攬國際人才，立法院已三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，未來新南向國家的學生、人才在台灣就學或受訓者，應列為優先延攬對象。

賴揆強調，國發會近期提出「新經濟移民法」規劃，將進一步與社會對話，聽取各界意見，希望在立法院下會期提出。該法未來通過後，只要來台灣就學，即有機會留在台灣工作。

賴揆指出，中階技術人才在台工作一定年限，雇主願以該產業平均總薪資第70分位留用（每月約新台幣4萬1393元），也有機會留在台灣。