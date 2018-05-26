黨產會掀KMT黑歷史！「大同計畫」派特務搞政黨分化

行政院黨產會調查「殭屍政黨」未依黨產條例申報財產，意外查出國民黨在白色恐怖年代，密令政府情治機關以「大同計畫」分化中國青年黨，在政黨內部製造紛亂，削弱在野黨的政治能量。圖為黨產會主委林峯正。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-26 09:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨派特務臥底政黨大搞破壞！行政院黨產會調查「殭屍政黨」未依黨產條例申報財產，意外查出國民黨在白色恐怖年代，密令政府情治機關以「大同計畫」分化中國青年黨，在政黨內部製造紛亂，削弱在野黨的政治能量。

黨產會調查發現，中國中青黨在內政部政黨證書所登載的負責人顏南昌、許鎮烽已經死亡，政黨名下查無財產，已成沒在運作的「殭屍政黨」，而「中國中青黨」為中國青年黨高雄中央黨部的更名，顏南昌曾為國民黨臥底內應。

據悉，因在中國參與制憲過，中國青年黨是台灣戒嚴時期黨禁下的合法在野黨，「黨外祖師爺」郭雨新、前行政院長游錫堃，早年皆曾以中國青年黨身分參選，國民黨為遂行獨裁專政，在1950年代祭出「大同計畫」安插特務眼線分化反對勢力。

黨產會調查報告指出，青年黨故主席林權敏在1951年10月22日奉有關當局旨是「總統府准中國國民黨中央改造委員會（40）改字第1767號代電」核准林權敏先生，以國民黨黨員身分，參與中國青年黨組織。

調查報告提及，林權敏負責從事青年黨的內線特殊情報工作，由調查局直接指揮，以實現貫徹國民黨「大同計劃」，其工作目標為：「蓄意製造青年黨分裂糾紛，破壞黨內團結，使其無法團結統一，分散其力量，削弱其勢力，使青年黨四分五裂，無法坐大，讓國民黨玩弄於掌股之上，並適時發表對政府有利談話及聲明...」

據中國青年黨創始人李璜在回憶錄言及，國民黨為操縱和分化青年黨，採用調包、冒名頂替、安放絆腳石等手段，派遣林權敏進入青年黨高雄黨部自封黨主席並召開大會，無視青年黨總部是在台北，國民黨專函去信林家道賀，更徑稱林權敏為青年黨主席。

黨產會委員指出，有政黨人士向黨產會提供「顏南昌從事黨務工作四十年概述」資料，可知青年黨負責人顏南昌曾是國民黨內應，在1960年間奉命協助林權敏執行「大同計畫」，替情治單工作20多年。

委員強調，國民黨「以黨領政」透過調查局情治系統，派員暗中執行「大同計畫」分化小黨、製造「花瓶政黨」，「大同計畫」過去從未被揭露過，究竟有多少加害者及受害政黨，都是轉型正義亟待釐清的課題。